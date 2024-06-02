الكويت.. حريق ضخم في برج تجاري وسط العاصمة (فيديو)
نجحت فرق الإطفاء في الكويت، ظهر اليوم الأحد، بإخماد حريق ضخم اندلع في برج تجاري بمنطقة القبلة في العاصمة الكويتية، التي تشهد درجات حرارة مرتفعة هذه الأيام.
وقالت قوة الإطفاء العام في بيان، إنّ فرقها سيطرت على الحريق الذي اندلع في جنبات المبنى الطابقي المرتفع، إذ تمت مكافحة الحريق وإخماده.
وأضاف البيان أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات تذكر.
وتناقل مدونون كويتيون كثر، مقاطع فيديو التقطها أشخاص قريبون من المكان عبر هواتفهم النقالة، وأظهرت النيران في منتصف البرج.
وأثارت تلك المقاطع قلقًا من إمكانية امتداد الحريق لكل المبنى، قبل أن ينجح رجال الإطفاء في مهمتهم.
ومن غير الواضح سبب اندلاع الحريق حتى الآن، لكن مدونين كثر دعوا لوضع اشتراطات سلامة والتشدد في الالتزام بها في واجهات المباني وداخلها لتجنب الحرائق.
وتشهد الكويت دراجات حرارة مرتفعة قاربت 50 درجة مئوية، دفعت بعض السكان لاستخدام خراطيم المياه في نقاط الطوارئ التابعة للإطفاء في المراكز التجارية والأسواق والمباني الكبيرة، لتبريد الطرقات والساحات والأرصفة، رغم تحذيرات قوة الإطفاء من استخدام خراطيمها.