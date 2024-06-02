الكويت.. حريق ضخم في برج تجاري وسط العاصمة (فيديو)

نجحت فرق الإطفاء في الكويت، ظهر اليوم الأحد، بإخماد حريق ضخم اندلع في برج تجاري بمنطقة القبلة في العاصمة الكويتية، التي تشهد درجات حرارة مرتفعة هذه الأيام.

وقالت قوة الإطفاء العام في بيان، إنّ فرقها سيطرت على الحريق الذي اندلع في جنبات المبنى الطابقي المرتفع، إذ تمت مكافحة الحريق وإخماده.

وأضاف البيان أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات تذكر.

وتناقل مدونون كويتيون كثر، مقاطع فيديو التقطها أشخاص قريبون من المكان عبر هواتفهم النقالة، وأظهرت النيران في منتصف البرج.