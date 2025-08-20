بعد فيديو صادم.. الأمن اللبناني يطيح بالمتورطين في تعنيف طفل سوري

أعلن الأمن الداخلي في لبنان، الثلاثاء، القبض على 3 أشخاص في بلدة رشعين بقضاء زغرتا، بعد فيديو صادم وثق اعتداءهم بالضرب المبرح على طفل سوري داخل صالون حلاقة.

وأثارت واقعة اعتداء شبّان على طفل سوري داخل صالون حلاقة في بلدة رشعين بقضاء زغرتا شمال لبنان، غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت المديرية في بيان، إن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكنت من تحديد هوية المتورطين الثلاثة على خلفية الفيديو، وهم صاحب محل حلاقة ومساعداه، مشيرة إلى أنه تم توقيفهم بناء على إشارة القضاء المختص قبل أن يتركوا بكفالات مالية.

ووثق الفيديو المتداول واقعة الاعتداء التي تعرض لها الطفل السوري داخل المحل، حيث ظهر فيه 3 أشخاص يلتفون حوله، وصفعه أحدهم بقوة، بينما دفعه آخر ليتولى المعتدي الأول ركله في بطنه، مما أدى إلى سقوطه وارتطام رأسه بكرسي.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن القاصر الضحية يعمل في صالون الحلاقة ذاته.