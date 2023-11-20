مستلهمة من قصة عاشتها.. تونسية تطرح منصة رقمية حول الصحة النفسية

ونوال بيزيد هي منتجة محتوى إعلامي، أمضت 10 سنوات من العمل الإعلامي الإذاعي والتلفزيوني، وتتحدث في لقاء مع "إرم نيوز" عن تجربتها في إنتاج "البودكاست".

وقالت إنها تجد في "البودكاست"، "هامش تحرر من عائقين على الأقلّ، هما عائق الوقت وعائق الخط التحريري للمؤسسة الإعلامية التي تشتغل بها ومحور الموضوع المطروح ومدى حساسيته".

وتتيح هذه المنصة للمنتجة التونسية الشابة طرح قضايا لا يمكن الخوض فيها في وسائل الإعلام التقليدية، وفق تأكيدها.

واعتبرت بيزيد أنّ "موضوع الصحة النفسية متداول في العالم، ولكن لا يوجد بودكاست في تونس يتناول هذا الموضوع باللهجة المحلية التونسية".

إضافة لذلك، عاشت الشابة تجربة اكتئاب حاد دفعتها إلى أن تخوض هذه التجربة، مخاطبة جمهور متابعيها بشعار "ما لا تستطيعون قوله والتعبير عنه، سنتولى نحن قوله، والنصيحة التي لم تجدها، سنمدّك بها، فقط كُن بخير".