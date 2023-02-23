هل تستطيع رصد الخطأ في الصورة بدقيقة واحدة؟

على الرغم من أن مشاهدة التلفاز أو متابعة فيديوهات "تيك توك" وصور إنستغرام قد تبدو أكثر إغراءً في وقت فراغك، فإن حل الألغاز والأحجيات يوفر فرصة أفضل للاسترخاء والحصول على قسط من الراحة.

ويقول العلماء إن حل الألغاز يعمل على زيادة إنتاج هرمون الدوبامين؛ ما يعمل على تنظيم المزاج والذاكرة.

ولحل الألغاز نفس تأثير "التأمل" على الجسم، فالتركيز للعثور على الإجابة يخفض ضغط الدم وسرعة دقات القلب؛ ما يجعل الجسم في حالة سلام وهدوء.

ويؤكد العلماء أيضًا أن حل الألغاز يعمل على تنشيط أجزاء مختلفة من الدماغ؛ ما يساعد على صقل مهارات التفكير النقدي والتحليلي لدى الأشخاص.

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قد تبدو صورة الأطفال الأربعة وهم يتناولون البيتزا طبيعية، لكن هناك خطأ يجعلها "غير منطقية".

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