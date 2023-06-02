موقف محرج جديد.. بايدن يسقط أرضا (فيديو)
تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس، لموقف محرج جديد بعد سقوطه من على المنصة خلال حفل تخرج لدفعة جديدة من سلاح الجو الأمريكي في أكاديمية القوات الجوية.
وتعثر بايدن البالغ من العمر 80 عاما، من على المنصة أثناء توزيع الشهادات على خريجي أكاديمية القوات الجوية في ولاية كولورادو.
وفي فيديو للحظة السقوط، ساعد أحد منسوبي الأكاديمية الرئيس الأمريكي على الوقوف.
يشار إلى أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، كانت قد حذرت بايدن من أن الناخبين على حق عندما يقلقوا بشأن تقدمه في العمر.
جاء حديث كلينتون، التي ترشحت عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية عام 2016 وفشلت أمام مرشح الحزب الجمهوري، دونالد ترامب، وسط شكوك مستمرة بشأن قدرة بايدن على الاستمرار في مهامه مع تقدمه في العمر.
وفي مؤتمر عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن الشهر الماضي، سُئلت هيلاري بشأن تعثر بايدن خلال قمة مجموعة السبع في اليابان.
وكانت إجابتها أن عمره (بايدن) مشكلة، ولدى الشعب كل الحق لكي يقلقوا بشأنها"، معتبرة أن "عمر الرئيس الأمريكي مصدر قلق للجميع"، مضيفة: "عمر بايدن، الذي يبلغ حاليا (80 عاما) سيمثل مشكلة في انتخابات 2024".