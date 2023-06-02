موقف محرج جديد.. بايدن يسقط أرضا (فيديو)

تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس، لموقف محرج جديد بعد سقوطه من على المنصة خلال حفل تخرج لدفعة جديدة من سلاح الجو الأمريكي في أكاديمية القوات الجوية.

وتعثر بايدن البالغ من العمر 80 عاما، من على المنصة أثناء توزيع الشهادات على خريجي أكاديمية القوات الجوية في ولاية كولورادو.

وفي فيديو للحظة السقوط، ساعد أحد منسوبي الأكاديمية الرئيس الأمريكي على الوقوف.