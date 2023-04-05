عبير صبري: ندمت على خلعي الحجاب.. والفن ليس حرامًا

كشفت الفنانة المصرية عبير صبري عن شعورها بالندم بسبب خلعها الحجاب بعد ارتدائه لفترة من الزمن، مؤكدة أنها من الممكن أن تعود له خلال الفترة المقبلة.

وفي معرض ردها على أسئلة مذيعة برنامج "حبر سري" أسما إبراهيم والذي يبث على قناة "القاهرة والناس"، قالت عبير إنها ضد المشاهد الحميمة والتلامس في الفن حتى قبل الزواج، وفيما إذا كان الفن حرامًا، قالت إنها لا تعتقد ذلك لأنه جمال وخيال وإبداع، لكنها أكدت أنها قررت عدم الخوض بتلك المشاهد خاصة بعد خلعها الحجاب.