الكشف عن معاناة الليدي ديانا الصحية والنفسية قبل زفافها الملكي

في 29 يوليو 1981، قبل 44 عامًا، دخلت ديانا سبنسر التاريخ عندما تزوجت الملك تشارلز في كاتدرائية سانت بول بلندن، في حفل شهد حضور 3500 ضيف ومتابعة أكثر من 750 مليون مشاهد حول العالم. لكن خلف مظاهر الاحتفال، كانت الأميرة الشابة تخفي معاناة صحية ونفسية عميقة.

وفي مقابلات وصفت في سيرتها الذاتية "ديانا: قصتها الحقيقية"، التي استندت إلى تسجيلات صوتية مع الصحفي أندرو مورتون بين عامي 1991 و1992، كشفت ديانا عن نوبة شره عصبي شديدة أصابتها في الليلة التي سبقت زفافها، حيث تناولت الطعام بشكل مفرط، وهو ما لم يفهمه أحد حينها.

وتحدثت ديانا عن صعوبة نومها تلك الليلة، وذكرت كيف نزلت إلى الطابق السفلي في قصر كلارنس، حيث ركبت دراجة صغيرة وتغنت بحماسة بأنها ستتزوج الملك تشارلز في اليوم التالي. رغم ذلك، وصفت شعورها عند بزوغ الفجر بأنه كان هادئًا ومكتومًا، وكأنها "حمل يُذبح"، مع علمها بما ينتظرها من تحديات.

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وأشارت إلى تعلقها الكبير بتشارلز، موضحةً: "كنتُ أظن أنه سيعتني بي، لكنني كنت مخطئة". كما كشفت صديقة مقربة لها أن تشارلز اعترف في الليلة السابقة للزفاف بأنه لا يحبها، وأنه لم يرغب في الزواج منها إلا بدافع الالتزام.

وفي فيلم وثائقي عرضته قناة ITV بعنوان "مقابلة ديانا: انتقام أميرة"، قالت الصديقة إن هذه الحقيقة كانت صادمة ومدمرة لديانا، التي فكرت في عدم حضور الزفاف.

ورغم ذلك، استمرت مراسم الزواج، حيث كان تشارلز يرى أنه لا مفر من إتمام الزواج رغم شعوره بأنه قرار خاطئ، كما ورد في كتاب بيني جونور عن كاميلا، "الدوقة: القصة غير المروية".

وانتهى الزواج عام 1992 بالانفصال، وتم إنهاء إجراءات الطلاق رسميًّا عام 1996، لتظل قصة ديانا وزواجها مع تشارلز إحدى أكثر الحكايات المأساوية في تاريخ العائلة المالكة البريطانية.