آخر تطورات الحالة الصحية لأنغام

حالة من التعاطف الواسع مع الفنانة المصرية أنغام سادت منصات التواصل الاجتماعي، إثر نشرها صورة لها وهي خارجة من غرفة العمليات في أحد المستشفيات في العاصمة الألمانية برلين، من خلال خاصية القصص عبر حسابها على "إنستغرام".

ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن المطربة المعروفة خضعت لعملية جراحية لإزالة ورم من على البنكرياس، ولا تزال تنتظر بقية الفحوصات لمعرفة نوع الورم، وتحديد إذا ما كان حميداً أو خبيثاً.

ونشرت الفنانة نادية الجندي عبر "إنستغرام" صورة لأنغام، معلقة: "إن شاء الله تقومي بألف سلامة يا أنغام، وربنا ما يحرمنا منك أبدًا ولا من صوتك، يا صوت مصر الحقيقي.. خالص تمنياتي بالشفاء العاجل، وترجعي لنا بألف سلامة يا رب".

وسبق أن ردت أنغام على أنباء إصابتها بمرض سرطان الثدي والتي تم تداولها على نطاق واسع في الساعات الأخيرة، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تماماً عن الصحة ولا علاقة لها بسفرها إلى ألمانيا.

وأكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للفنانة المصرية أنها بخير، مشيراً إلى أن سفرها إلى ألمانيا يستهدف إجراء فحوصات طبية دقيقة على البنكرياس، ضمن متابعة دورية لحالتها الصحية.

وأوضح البيان أن أنغام ستبدأ بعد عودتها في تسجيل مجموعة من الأغنيات الجديدة، تمهيداً لطرحها خلال موسم الصيف الحالي.

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وطالب البيان وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة قبل نشر أي معلومات تتعلق بصحتها؛ لما تسببه هذه الأخبار من بلبلة وقلق لدى جمهورها ومحبيها.

وفي ختام البيان، وجهت أنغام رسالة شكر وتقدير لكل من سأل عنها واهتم بصحتها، مؤكدة أنها بخير وتقدر مشاعر متابعيها.