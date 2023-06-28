مهندسة لبنانية تربي الدود لإنتاج السماد

وأضافت: "هيدا الدود (من نوع فيتيدا) إللي موجود عنا، هو الدود يلي بياكل كل المواد العضوية، مثل هون قشرة البطيخ صارت مثل الورقة بعد شوي بتختفي، في كمان الشمام".

وتقول المهندسة الزراعية إن "ملايين الديدان تعيش بالمزرعة في 3 حاويات كبيرة مفتوحة، حيث تتغذى على فضلات الطعام".

وتحدثت غانم، أيضا عن مفاهيم خاطئة عن الديدان وعن اتهام الناس المتكرر لها بأنها تأكل جذور النباتات وتؤذيها، وأوضحت أن "أنواع الديدان كثيرة، وأنه يجب معالجة الضار منها، لكن البعض الآخر مثل التي تربيها مختلفة ومفيدة للتربة"، وفقا لوكالة "رويترز".