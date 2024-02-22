وزنها نصف طن.. اكتشاف أكبر وأثقل أنواع الثعابين في العالم (صور)

اكتشف علماء نوعًا غير موثق من الأناكوندا العملاقة في منطقة الأمازون، والتي يمكن أن تنمو ليصل طولها إلى 7.5 متر ووزنها لنحو 500 كجم، ما يجعلها أكبر وأثقل أفعى معروفة حتى يومنا هذا في العالم.

ووثّق العلماء عددًا من ثعابين الأناكوندا التي تنتمي إلى النوع الجديد "متربصة في المياه الضحلة، تنتظر الفريسة" بينما كانت تجدف بقوارب الكانو في نظام نهر الأمازون.

وقال بريان فراي، المؤلف المشارك في الدراسة من جامعة كوينزلاند، في بيان "كان حجم هذه المخلوقات الرائعة لا يصدق، إذ بلغ طول أنثى الأناكوندا التي صادفناها 6.3 متر".