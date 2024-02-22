وزنها نصف طن.. اكتشاف أكبر وأثقل أنواع الثعابين في العالم (صور)
اكتشف علماء نوعًا غير موثق من الأناكوندا العملاقة في منطقة الأمازون، والتي يمكن أن تنمو ليصل طولها إلى 7.5 متر ووزنها لنحو 500 كجم، ما يجعلها أكبر وأثقل أفعى معروفة حتى يومنا هذا في العالم.
ووثّق العلماء عددًا من ثعابين الأناكوندا التي تنتمي إلى النوع الجديد "متربصة في المياه الضحلة، تنتظر الفريسة" بينما كانت تجدف بقوارب الكانو في نظام نهر الأمازون.
وقال بريان فراي، المؤلف المشارك في الدراسة من جامعة كوينزلاند، في بيان "كان حجم هذه المخلوقات الرائعة لا يصدق، إذ بلغ طول أنثى الأناكوندا التي صادفناها 6.3 متر".
وأضاف الدكتور فراي أن الأناكوندا الموجودة في المنطقة يبلغ طولها أكثر من 7.5 متر وتزن نحو 500 كيلوغرام.
وبحسب صحيفة "إندبندنت" كان هناك 4 أنواع من ثعابين الأناكوندا في العالم، أكبرها الأناكوندا الخضراء التي تسكن المناطق الاستوائية في أمريكا الجنوبية، مثل: أحواض أنهار الأمازون، وأورينوكو، وإيسيكويبو، بالإضافة إلى بعض مستجمعات المياه الصغرى.
وتشتهر الأناكوندا الخضراء، بسرعتها الخاطفة وقدرتها على انتزاع الحياة من الفريسة عن طريق الالتفاف حولها وخنقها وابتلاعها بالكامل.
ووجدت دراسة منشورة حديثًا استمرت لعقود من الزمن أن للأناكوندا الخضراء نوعين مختلفين وراثيًّا.
وقام الباحثون بالتقاط ودراسة بضع عينات من الأناكوندا الخضراء الشمالية المسماة حديثًا Eunectes akayima في منطقة بامينو في إقليم بايهوايري واوراني في منطقة الأمازون الإكوادورية.
وتم العثور على هذا النوع أثناء تصوير سلسلة Pole to Pole من ناشيونال جيوغرافيك مع الممثل ويل سميث.