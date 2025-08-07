أرانب روبوتية لمطاردة الثعابين "البورمية" العملاقة في فلوريدا (صورة)

في سابقة علمية مبتكرة، قرّر علماء في ولاية فلوريدا الأمريكية اللجوء إلى التكنولوجيا لمواجهة أحد أكبر التحدّيات البيئية التي تهدّد الحياة البرية في المنطقة.

إذ بدأ فريق من جامعة فلوريدا وهيئة إدارة المياه في جنوبي الولاية باستخدام "أرانب روبوتية" يتم التحكّم بها عن بُعد، لاستدراج الثعابين البورمية العملاقة التي تغزو منطقة "إيفرغليدز".

وتُعدّ الثعابين البورمية من الأنواع الغازية شديدة الخطورة، وهي تهاجم الطيور والثدييات وتُربك التوازن البيئي الهش في الإقليم. وقد ظهرت هذه الزواحف الضخمة لأول مرة في فلوريدا في سبعينيات القرن الماضي، نتيجة تجارة الحيوانات الأليفة، حين أُطلقت إلى البرية أو هربت منها.

أخبار ذات علاقة كتاب جديد يكشف خفايا عالم الثعابين وأسرارها البيولوجية

الفكرة التي تبدو كأنها مأخوذة من فيلم خيال علمي بدأت بتفكيك 40 لعبة أرنب محشوة، فقد أزال العلماء الحشو الأصلي واستبدلوه بمكوّنات إلكترونية مقاومة للماء والرطوبة، تتضمن كاميرات حرارية ومصادر حرارة وروائح خاصة تحاكي رائحة الفريسة الحقيقية.

وعندما تقترب الثعابين من الأرانب الروبوتية، تلتقط الكاميرات الإشارة وترسلها إلى فريق ميداني مختص، يتم استدعاؤه فورًا إلى الموقع للتعامل مع الثعبان وقتله بطريقة إنسانية، حفاظاً على التوازن البيئي.

أخبار ذات علاقة "جنة الأفاعي".. أشجار الزيتون تجذب الثعابين إلى الحقول الإسبانية

وتتميّز هذه الأرانب الجديدة بكونها تعمل بالطاقة الشمسية، كما صُمّمت بدقة لمحاكاة حركة وسلوك الأرانب البرية التي تُعد فريسة مفضّلة للثعابين، ما يزيد من فاعلية استدراجها من داخل أوكارها.

ويقول الباحثون إن هذا المشروع يُعد نقلة نوعية في "برنامج القضاء على الثعابين"، إذ إنه يُسهّل تعقّب هذه الكائنات الزاحفة التي يصعب رصدها بالطرق التقليدية.

ويأمل اختصاصيّو البيئة أن تُسهم هذه الخطوة في الحدّ من انتشار الثعابين البورمية التي باتت تُشكّل تهديداً مباشراً للنظام البيئي في جنوبي فلوريدا، خصوصاً مع تكاثرها السريع وغياب مفترسات طبيعية تحدّ من أعدادها.