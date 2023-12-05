نوّة "قاسم" تضرب سواحل مصر.. هل ستختفي الإسكندرية بفعل علو الأمواج؟

تضرب نوّة "قاسم" مدينةَ الإسكندرية المصرية برياح قوية مصحوبة بأمطار غزيرة، وهي واحدة من أصعب نوّات الشتاء على عروس البحر الأبيض المتوسط، والتي تبدأ الثلاثاء وتستمر لمدة 3 أيام.

والنوّة هي ظاهرةٌ مناخية يحدثُ فيها هبوبٌ شديدٌ للريح؛ ما يُثير اضطراب البحر، وقد تشمل أمطارًا غزيرةً يتبعها سيولٌ وارتفاعٌ في موجِ البحر.

سر التسمية

ترجع تسمية "قاسم" إلى أحد أبناء الصيادين كان يحمل الاسم نفسه. كان الرجل في رحلة صيد خلال أيام النوّة، وتعرض للغرق؛ ما أدَّى إلى إطلاق اسمه عليها، بحسب الصيادين.

واستبعد الخبير المصري في التغيرات المناخية، الدكتور أحمد عبد العال، وجود أي سند علمي لمسميات النوّات المتعددة، لافتًا إلى أن "أسماءها تعود لبعض البحارة القدامى الذين كانوا يتابعون حالة الطقس خلال رحلاتهم ويتنبؤون بها".

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية حدوث منخفض جوي على البحر المتوسط، مركزه قبرص، مصحوب بأمطار غزيرة على السواحل الشمالية، وقد يقترب من مصر، وفق تقدير عبدالعال الذي يشير، في حديث لـ"إرم نيوز"، إلى أن "المنخفضات الجوية شديدة الخطورة ترتبط بالتغيرات المناخية".

وقال: "رغم قلة وقوع المنخفضات الجوية في مصر، فإن شدتها أصبحت أقوى من ذي قبل، وتتوقف زيادة حدتها من عدمها على عوامل عدة، أهمها: عمق المنخفض الجوي، واقترابه من السواحل المصرية، وتغذيته من الهواء البارد في طبقات الجو العليا".

وتتوقف خطورة هذه الموجة المحتملة على المنخفضات الجوية التي تطال المحافظات الساحلية وعلى نوعيتها وشدتها؛ فإذا كانت الأمطار غزيرة جدًا، فإن المدن الساحلية ستتأثر بنحو كبير، خصوصًا إذا كانت غير مستعدة لهذه التقلبات الجوية الضارة، وفق الخبير المصري.

غرق الإسكندرية

خلال قمة المناخ "كوب 26" التي استضافتها مدينة غلاسكو الإسكتلندية، حذّر رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، من اختفاء ثلاث مدن بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، من بينها مدينة الإسكندرية في مصر.

الأمر الذي استبعده الدكتور أحمد عبد العال في الوقت الراهن، على أساس أن غرق المحافظة يتوقف على ارتفاع سطح البحر المتوسط بمقدار متر على الأقل، لذا تُجابه الدولة هذا الارتفاع بإجراءات عدة، لحماية الشواطئ والممتلكات من المخاطر المحتملة.

ويتوقع تقرير التنمية البشرية لعام 2021 الصادر عن وزارة التخطيط المصرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه "بحلول عام 2050، قد يرتفع منسوب البحر المتوسط بمقدار متر واحد نتيجة الاحترار العالمي؛ ما ينتج عنه غمر بعض المدن الصناعية والمدن ذات الأهمية التاريخية، مثل الإسكندرية ودمياط ورشيد وبورسعيد".

وحال ارتفاع منسوب البحر بمقدار نصف متر، "قد تغرق 30% من مدينة الإسكندرية؛ ما سيؤدي إلى نزوح ما يقرب من 1.5 مليون شخص أو أكثر"، بحسب التقرير.

وفي عام 2015، أدَّت الأمطار الغزيرة غير المسبوقة إلى مقتل العديد من الأشخاص، وتشريد مئات الأسر وأضرار بملايين الدولارات في الممتلكات الخاصة في جميع أنحاء المناطق الساحلية بالإسكندرية.

تحليل بيانات الطقس

يشير مدير عام الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، الدكتور محمود شاهين، إلى أن "علم الأرصاد الجوية يعتمد على تحليل بيانات الطقس، سواء من سطح الأرض أو من طبقات الجو العليا".

ورغم توقعات حدوث منخفض جوي يُعرف باسم "نوّة قاسم" في بعض المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ومنها الإسكندرية التي تتعرض لـ18 نوة في الشتاء، فإن الأجواء حاليًّا مستقرة، وتقل فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، لتصبح خفيفة جدًّا، الثلاثاء 5 ديسمبر، وفق شاهين.

وأوضح، خلال تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الطقس في مصر حاليًّا غير مستقر، لكنه ليس شديدًا مثل النوّات القوية على السواحل الشمالية"، وأشار إلى إمكانية وجود فرص لشبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق، مع انخفاض درجات الحرارة".

وتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة بالمناطق الشرقية، وأمطار رعدية على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة، وقد تصل إلى حد السيول في بعض المناطق الجبلية.