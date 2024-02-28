الأفاعي أكثر من السكان.. الكوبرا حيوان الأطفال الأليف في قرية هندية (فيديو)
في الوقت الذي يسعى فيه الكثيرون في مختلف أنحاء العالم إلى تربية حيوانات منزلية كالقطط والكلاب، يتجه الناس بقرية صغيرة في الهند إلى تربية أفعى الكوبرا كحيوان أليف يلعب الأطفال معها، بحسب تقرير لموقع (NEWS18) الهندي.
ويتحدث التقرير عن قرية شتبال التي تعد من أغرب المناطق في الهند، وتقع قرب بيون في منطقة سولابور بولاية ماهاراشترا، ويقطنها نحو 2600 شخص، وهو أقل من عدد أفاعي المنطقة.
وباتت المنطقة تعرف بأرض الأفاعي، حيث تنتشر هذه الزواحف في كل مكان بالقرية، ويحرص كل منزل على تربية ثعبان، ولم يتعرض أي شخص للدغ، بحسب الموقع.
ودفع حب السكان للثعابين إلى تخصيص موقع في المنزل عند بنائه لمنح الكوبرا جزءا من الراحة، يطلقون عليه اسم المعبد (Devasthanam).
ويقول التقرير إن السكان يعشقون الثعابين، ويعتبرونها فردا من أفراد الأسرة، ولها حرية التجول في أنحاء المنزل، مثلما هو الحال في جميع أنحاء القرية.
ويصطحب الأطفال الثعابين إلى المدرسة ولا يخافون منها، مع اعتيادهم عليها في منازلهم منذ الصغر.