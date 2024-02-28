الأفاعي أكثر من السكان.. الكوبرا حيوان الأطفال الأليف في قرية هندية (فيديو)

ويتحدث التقرير عن قرية شتبال التي تعد من أغرب المناطق في الهند، وتقع قرب بيون في منطقة سولابور بولاية ماهاراشترا، ويقطنها نحو 2600 شخص، وهو أقل من عدد أفاعي المنطقة.