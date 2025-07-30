من تنظيف الأسنان إلى ترتيب الألعاب.. كيف تكسب تعاون طفلك؟

في كل بيت، يواجه الآباء صراعًا يوميًا مع أطفالهم عند طلب تنفيذ المهام اليومية، من تنظيف الأسنان إلى ارتداء الملابس أو ترتيب الألعاب. لكن كيف يمكن كسب تعاون الأطفال دون صراخ أو تهديد؟

بهذا الصدد، قدم مجموعة من أطباء الأطفال عبر موقع "بيرنتس" نصائح عملية مبنية على سنوات من الخبرة في التعامل مع الصغار، لتسهيل التواصل وتحفيز الأطفال على التعاون طواعية.

1. جذب الانتباه أولًا

قبل إصدار أي تعليمات، تأكد من أن طفلك يركّز معك. انظر في عينيه وابدأ بجملة تمهيدية مثل: "اقترب وقت النوم"، ثم تابع بالتوجيه المباشر: "هيا لننظف أسناننا".

2. استخدم المرح والخيال

الضحك طريق سريع إلى تعاون الأطفال. على سبيل المثال، تلجأ الطبيبة كارين كارسون إلى التظاهر بأنها ترى شخصيات كرتونية داخل أذن الطفل خلال الفحص الطبي، مما يحوّل الموقف إلى لعبة مسلية. ويمكن للآباء استخدام الأسلوب نفسه في أثناء تغيير الحفاض أو استخدام واقي الحشرات.

3. لا تسأل، بل وجّه بلطف

الأطفال لا يفهمون دائمًا أن السؤال المهذب هو في الحقيقة أمر غير مباشر. استخدم عبارات حازمة ومرحة مثل: "افتح فمك" أو "اصعد إلى السرير".

4. تحدث بلغتهم

اختصر العبارات وابتعد عن الكلمات المعقدة. استبدل مثلًا "السماعة الطبية" بـ "جهاز سماع دقات القلب"، لتسهيل الفهم وزيادة التجاوب.

أخبار ذات علاقة كيف تحتضن الطفل كثير الحركة؟

5. تحلَّ بالصبر

الأطفال بحاجة إلى وقت أطول للانتقال بين الأنشطة. بدلًا من تكرار الطلب، امنحهم مهلة قصيرة، وستتفاجأ بأنهم ينفذون ما طُلب منهم من تلقاء أنفسهم.

6. قدم خيارات محددة

امنح طفلك شعورًا بالسيطرة من خلال اختيارات بسيطة مثل: "هل تريد ارتداء القميص الأزرق أم الأخضر؟" بشرط أن تؤدي كلتا الإجابتين إلى النتيجة المطلوبة.

7. قدّم تبريرًا واضحًا

حتى الأطفال الصغار يستجيبون للمنطق. قل مثلًا: "لا تلمس الفرن، لأنه ساخن جدًا وقد يحرقك"، بدلاً من الاكتفاء بـ"لا".

8. امدح التفاصيل الإيجابية

المدح المحدد أكثر تأثيرًا من العام. بدلًا من قول "أنت طفل رائع"، قل: "رأيتك وضعت صحنك في الحوض بعد الأكل، هذا تصرّف مسؤول".

في الختام، يؤكد الأطباء على أن الأطفال يتجاوبون بشكل أفضل عندما يشعرون بالاحترام، ويعرفون ما هو متوقع منهم، ويحصلون على مساحة من الاختيار. ومع القليل من الصبر، يمكن تحويل الروتين اليومي إلى لحظات ممتعة وتفاعلية.



