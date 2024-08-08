أظهرت إحصائيات رسمية صادرة عن مرصد السياحة المغربي ارتفاع عدد ليالي المبيت بمختلف الفنادق السياحية في إقليم الحوز خلال الفصل الأول من 2024 بنسبة 19%.

ويأتي هذا الارتفاع بعد أن ضرب زلزال بلغت درجته 7.2 المغرب في 8 سبتمبر 2023، ومركزه إقليم الحوز، مخلفاً قرابة 3 آلاف قتيل و5600 جريح، إضافة إلى تضرر نحو 60 ألف مسكن في حوالي 3 آلاف قرية على مرتفعات جبال الأطلس الكبير.

وقال المرشد السياحي في مدينة مراكش والفاعل بالقطاع السياحي، جمال السعدي، إن إقليم الحوز استطاع تجاوز تداعيات الزلزال المدمر بفضل تضافر جهود مجموعة من المؤسسات الحكومية التي تشتغل في قطاع السياحة بالمنطقة.

وأوضح السعدي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن التنسيق المهم بين المجلس الإقليمي للسياحة في الحوز، والمجلس الجهوي للسياحة في مراكش، والمكتب الوطني للسياحة، أعطى نتائج إيجابية، مشيراً إلى أن هذه المؤسسات استطاعت إعادة الثقة إلى السائح الأجنبي لزيارة إقليم الحوز مجدداً بعد الزلزال.

وبيّن المتحدث أن هناك "سياحة تضامنية" مع إقليم الحوز من طرف بعض الأفواج، لافتاً أن الخدمات السياحية التي تقدمها المؤسسات بإقليم الحوز، الذي يمتاز بمناظره الخلابة، هي ذات جودة عالية وبأثمنة مناسبة.

وتعد السياحة قطاعًا أساسيًا في الاقتصاد المغربي، وتساهم بنسبة 7% في إجمالي الناتج المحلي، وحققت قفزة واضحة خلال العام الجاري 2024، مسجلة أرقاما غير مسبوقة، وفقا لوزارة السياحة المغربية.