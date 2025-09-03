لشبونة تعلن الحداد على ضحايا حادث قطار "غلوريا" المأساوي

أعلن عمدة العاصمة البرتغالية لشبونة كارلوس مويداس، اليوم الأربعاء، الحداد مدة ثلاثة أيام على ضحايا حادث قطار "غلوريا" الجبلي، الذي خلّف 15 قتيلا على الأقل.

وأدى انحراف عربة القطار الشهير، وهو من نوع ترام، إلى مقتل 15 شخصا وإصابة 18 آخرين بينهم 5 في حالة خطيرة.

وقالت خدمة الطوارئ إن سياحا أجانب إضافة إلى مواطنين برتغاليين من بين القتلى.

وقال عمدة لشبونة: "أتقدم بأحر التعازي لجميع عائلات وأصدقاء الضحايا. لشبونة في حالة حداد".

وعبر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبلو دي سوزا عن أسفه على الحادث المأساوي في بيان، وذكر أنه يأمل في أن تحدد السلطات قريبا سبب الحادث.