منطقة جديدة تنافس على قائمة "المناطق الزرقاء" للأطول عمرًا

يتجه العلماء نحو اكتشاف "منطقة زرقاء" جديدة في غرب فنلندا، ضمن جهودهم لفهم سر طول العمر في أماكن يتمتع سكانها بأعمار أطول من المعدل العالمي.

وتشير الأبحاث وفقًا لـ"الديلي ميل"، إلى أن منطقة أوستروبوثنيا الناطقة بالسويدية قد تنضم إلى القائمة الحصرية التي تضم خمس مناطق فقط حول العالم، مثل أوكيناوا في اليابان وسردينيا في إيطاليا.

وقالت سارة أكرمان، الباحثة في جامعة Åbo Akademi، إن المنطقة تُظهر مؤشرات قوية لطول العمر، لكنها تؤكد ضرورة إجراء دراسات ديموغرافية أكثر تفصيلًا.

ووفقًا للدراسة، يبلغ متوسط ​​العمر في أوستروبوثنيا 83.1 عام، متجاوزًا المعدل الوطني (81.6 عام) والعالمي (73.1 عام).

وتتميز المناطق الزرقاء بمجموعة من العوامل المشتركة: نظام غذائي صحي، ونشاط بدني يومي، ومجتمعات مترابطة، ومواقف إيجابية تجاه كبار السن.

ويأمل العلماء أن تساعد إضافة أوستروبوثنيا المحتملة في تعميق فهمهم لكيفية تعزيز الصحة وطول العمر في المجتمعات الحديثة.

وأظهرت الدراسة أن كبار السن في أوستروبوثنيا الناطقة بالسويدية يتمتعون بنشاط اجتماعي أكبر ومشاركة فعالة في العمل التطوعي، كما كانوا أقل عرضة للاكتئاب والشعور بالوحدة مقارنة بنظرائهم الناطقين بالفنلندية.

من جهة أخرى، سجلت جزر أولاند أعلى متوسط عمر متوقع وأفضل حالة صحية، لكنها لم تحقق معايير نمط الحياة المرتبط بالمناطق الزرقاء سوى من حيث البيئة المريحة.

وتشير النتائج إلى أن العلاقة بين الصحة ونمط الحياة قد تختلف على المستوى الإقليمي، ما يبرز الحاجة إلى استمرار البحث لفهم كيف يدعم نمط الحياة الشيخوخة الصحية.

وأوضحت الباحثة سارة أكرمان أن "العلاقة بين طول العمر والصحة ونمط الحياة قد تتباين باختلاف السياقات الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية".

يُذكر أن مفهوم "المناطق الزرقاء" صاغه الصحفي الأمريكي دان بويتنر قبل 20 عامًا، حيث طور لاحقًا برامج ومبادرات مجتمعية تحت الاسم نفسه.

وعلى الرغم من الانتقادات التي وُجهت للفكرة ووصفها بأنها "هراء"، إلا أن المفهوم جذب اهتمامًا علميًا، لا سيما من عالم الديموغرافيا البلجيكي ميشيل بولين، الذي ساعد في تحديد أول منطقة زرقاء في أولياسترا بإيطاليا باستخدام أساليب ديموغرافية متقدمة.