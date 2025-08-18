جدل في مصر بعد اقتراح برلماني لبدء الدوام من الخامسة صباحا

أأثار اقتراح برلماني جديد حول تعديل مواعيد العمل الرسمية في مصر موجة نقاش واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن قدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضوة مجلس النواب، مقترحًا لبدء الدوام من الخامسة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، بدلاً من النظام الحالي.

وأوضحت آمال عبد الحميد أن تبني ساعات عمل مبكرة يعزز الإنتاجية ويمنح الموظفين نشاطًا وحيوية أكبر، مستشهدة بتجارب بعض دول شرق آسيا التي نجحت في تحسين اقتصاداتها عبر اعتماد أنماط عمل مبكرة.

وأضافت أن انتهاء الدوام عند منتصف النهار يمنح الموظف وقتًا أطول للعائلة والشؤون الشخصية، ويعزز الراحة النفسية والجسدية، بما يتماشى مع توجهات "الجمهورية الجديدة" في مصر.

كما استندت النائبة إلى دراسة من جامعة ميريلاند الأمريكية، أكدت أن الاستيقاظ المبكر يسهم في تحسين الصحة العامة وزيادة التركيز والقدرة على الإنجاز، مشددة على أن تعديل مواعيد العمل قد ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أوضح وزير العمل محمد جبران أن القانون المصري لا يلزم أي جهة بمواعيد محددة لبداية أو نهاية الدوام، بل ينظم فقط عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية، مع التأكيد أن تحديد المواعيد يظل مسؤولية كل جهة أو شركة.

وتباينت آراء المواطنين حول الاقتراح بين مؤيد ومعارض، إذ يرى البعض أن الفكرة قد تعزز الإنتاجية وتتيح وقتًا أطول للعائلة، بينما اعتبر آخرون أن بدء العمل في الخامسة صباحًا صعب التطبيق بسبب ضغوط المواصلات وظروف الحياة اليومية.