شهدت الكعبة المشرفة، اليوم الأحد، الغسيل السنوي لها من الداخل، وسط مشاهد مهيبة وطقوس دينية نادرة وحضور رفيع المستوى، بجانب العدد الكبير من المتابعين لمراسم الغسيل من مختلف دول العالم.

وبدأت المراسم التي يشارك فيها مسؤولون سعوديون وضيوف كثر من داخل وخارج السعودية، يتم دعوتهم للمشاركة، بأداء صلاة من ركعتين داخل بناء الكعبة المشرفة، دون التقيد باتجاه محدد، إذ تعد كل الاتجاهات قبلة في حالة نادرة.

ويتم بعدها غسيل جدران الكعبة المشرفة وأرضيتها بماء زمزم المخلوط بمزيج من عطور العود وماء الورد، الذي يذهب الفائض منه أو العائد من غسيل الكعبة نحو خزان مثبت في أسفل درج خاص يثبت على باب الكعبة لصعود المشاركين في الغسل.

واقتصر تصوير مراسم الغسيل المهيبة من خارج الكعبة المشرفة، بينما أظهرت لقطات بثتها قناة "الإخبارية" الرسمية، أحد المشاركين في غسل الكعبة، وهو يمسح جزءاً من جدارها المواجه لبابها المفتوح.

واستمر الطواف حول الكعبة المشرفة خلال غسيلها، ما أتاح للمعتمرين والزوار الموجودين في صحن المطاف، مشاهدة الكثير من مراسم غسيل الكعبة.

وتناقل مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، من مختلف دول العالم، مشاهد من مراسم الغسيل التي تلقى اهتمامًا اكتسبته من قدسية المكان لدى المسلمين.