تعرض الفنان المصري محمد رمضان لانتقادات بعد نشره صورا له وهو يرقص في بروفة حفله الغنائي في الساحل الشمالي، متجاهلاً وفاة 4 منتجين مصريين في حادثة مروعة.

ووجهت سهام الانتقاد إلى رمضان، كونه أحد الممثلين الذين عملوا مع المنتجين الأربعة في عدة أعمال، لعل أبرزها مسلسل "البرنس" الذي يعد أحد أهم أعمال رمضان.

ونشر رمضان الصور عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، وعلق عليها قائلاً: "من البروفة الأخيرة لأقوى حفل في الساحل، ثقة بالله الحفلة هتولع باربكيو".

واتهم رواد التواصل الاجتماعي رمضان بتجاهل وفاة المنتجين، وعدم اكتراثه لتلك الفاجعة، رغم حضور عدد كبير من نجوم الفن للجنازة.

أخبار ذات علاقة قلبه توقف عدة مرات.. وفاة المنتج المصري تامر فتحي بعد حادث الضبعة

وأرجع بعضهم تجاهل رمضان لوفاة المنتجين إلى خلاف قديم بينه وبينهم، إلا أن هذا لم يشفع له أمام الجمهور الذين قارنوا موقفه مع موقف مواطنه الفنان محمد صبحي، صاحب الخلاف الأخير مع الشركة المتحدة، الذي وصل إلى أروقة المحاكم، إلا أنه قدم نعيًا للضحايا.

يذكر أن 4 منتجين بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لقوا مصرعهم من جراء تعرضهم لحادث سير على محور الضبعة الذي يربط القاهرة بالساحل الشمالي.

والمنتجون هم حسام شوقي المشرف العام لشركة "سينرجي" للإنتاج الفني، ومحمود كمال، وفتحي إسماعيل، المنتجان الفنيان في الشركة.