استطاعت قوات الحماية المدنية والمطافئ في مصر السيطرة على حريق هائل شبَّ في مخزن ملابس شهير بحي الموسكي في ميدان العتبة العريق، وذلك قبل فجر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، تلقت الحماية المدنية والمطافئ والإسعاف إخطارات من النجدة، باندلاع حريق هائل في مخزن ملابس أمام جراج العتبة، حيث تتصاعد ألسنة اللهب، مما أثار الرعب في قلوب سكان العقارات المجاورة، توجسًا من أن يصل الحريق إلى منازلهم.

ودفعت الحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء محملة بالمعدات الثقيلة التي تستعمل في الإطفاء، كما وصلت 5 سيارات إسعاف إلى مكان الخريق، تحسبًا لوجود إصابات.

وقام رجال المطافئ بالسيطرة على الحريق خلال ساعات، وذلك بعد أن فرض رجال الشرطة طوقًا أمنيًا على موقع الحريق، وإبعاد المواطنين حتى لا يصاب أحد بحروق أو اختناق.

وكشف مصدر لـ"إرم نيوز" عن احتراق الملابس التي كانت موجودة في المخزن كافة، والتي يبلغ وزنها أطنانًا، لافتًا إلى أن بضعة أشخاص أصيبوا باختناق بسبب انتشار غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن الحريق.









