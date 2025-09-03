بوتين: لا نقاتل من أجل السيطرة على أراضٍ في أوكرانيا بل من أجل حقوق الناس

logo
منوعات

فنانة روسية ترسم لوحة لميخائيل شوفوتينسكي بأوراق الخريف

فنانة روسية ترسم لوحة لميخائيل شوفوتينسكي بأوراق الخريف
ألوان رسمالمصدر: istock
إرم نيوز
إرم نيوز
03 سبتمبر 2025، 12:26 م

أبدعت الفنانة يفغينيا سكوفارت لوحة فنية مميزة لوجه المغني الروسي الشهير ميخائيل شوفوتينسكي باستخدام أوراق الخريف في مدينة أوفا.  

واستوحت سكوفارت فكرتها من أغنية "الثالث من سبتمبر" التي أصدرها شوفوتينسكي عام 1994، والتي أصبحت رمزًا لفصل الخريف لدى الروس، ما دفعها إلى رسم صورة المغني في هذا التاريخ وتصوير العمل على أنغام الأغنية.  

وتُعرف يفغينيا سكوفارت بابتكاراتها الفنية المميزة، خاصة في تشكيل الصور والبورتريهات باستخدام مواد غير تقليدية.

وتتميز بأسلوبها الإبداعي الذي يجعلها تبتكر أعمالًا فنية فريدة، مثل تشكيل صور المشاهير أو الشخصيات العامة من مواد مختلفة، مثل أوراق الخريف أو المعدات الرياضية.

يفغينيا سكوفارت تبرز بقدرتها على تحويل الأشياء اليومية إلى فن بصري مبدع، مما يجعلها تكتسب شهرة واسعة في الوسط الفني.

أخبار ذات علاقة

أم كلثوم

الإعلان عن البوستر الرسمي لمسرحية "أم كلثوم.. دايبين في صوت الست"

وتعتمد الفنانة بشكل كبير على فكرة “فن التركيب” أو “art installation”، وهذا يعكس ارتباط العمل بالطقوس الموسيقية والثقافية الروسية، خاصة مع الأغنية اللي كانت مصدر إلهامها.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC