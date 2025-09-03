فنانة روسية ترسم لوحة لميخائيل شوفوتينسكي بأوراق الخريف

أبدعت الفنانة يفغينيا سكوفارت لوحة فنية مميزة لوجه المغني الروسي الشهير ميخائيل شوفوتينسكي باستخدام أوراق الخريف في مدينة أوفا.

واستوحت سكوفارت فكرتها من أغنية "الثالث من سبتمبر" التي أصدرها شوفوتينسكي عام 1994، والتي أصبحت رمزًا لفصل الخريف لدى الروس، ما دفعها إلى رسم صورة المغني في هذا التاريخ وتصوير العمل على أنغام الأغنية.

وتُعرف يفغينيا سكوفارت بابتكاراتها الفنية المميزة، خاصة في تشكيل الصور والبورتريهات باستخدام مواد غير تقليدية.

وتتميز بأسلوبها الإبداعي الذي يجعلها تبتكر أعمالًا فنية فريدة، مثل تشكيل صور المشاهير أو الشخصيات العامة من مواد مختلفة، مثل أوراق الخريف أو المعدات الرياضية.

يفغينيا سكوفارت تبرز بقدرتها على تحويل الأشياء اليومية إلى فن بصري مبدع، مما يجعلها تكتسب شهرة واسعة في الوسط الفني.

وتعتمد الفنانة بشكل كبير على فكرة “فن التركيب” أو “art installation”، وهذا يعكس ارتباط العمل بالطقوس الموسيقية والثقافية الروسية، خاصة مع الأغنية اللي كانت مصدر إلهامها.