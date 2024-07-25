كشفت مؤسسة صحية رسمية في مدينة بني ملال المغربية، اليوم الخميس، عن أسباب الوفيات الغامضة التي سجلت بالمنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتوفي 21 شخصًا، أمس الأربعاء، في المستشفى الجهوي في مدينة بني ملال المغربية (وسط)، في ظروف وُصفت بـ"الغامضة".

وحيال ذلك، قالت "المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية" بجهة بني ملال خنيفرة، في بيان لها، إن المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال سجل يوم الـ 24 من يوليو 2024، 21 حالة وفاة، منها 4 حالات وفاة خارج أسوار المستشفى و17 حالة وفاة استشفائية.

وكانت غالبية الوفيات – يضيف المصدر ذاته - بين أشخاص يعانون أمراضًا مزمنة وكبار السن، إذ أسهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في تدهور حالتهم الصحية، وأدى إلى وفاتهم.

أخبار ذات علاقة موجة حر شديدة تجتاح أغلب الدول العربية

وأوضح البيان، أنه على إثر تداول أخبار تفيد بتسجيل حالات وفيات مفاجئة بمستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، قامت مصالح المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية في بني ملال خنيفرة بفتح تحقيق فوري لاستجلاء الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث.