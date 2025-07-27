اكتشاف قبر فارس من العصور الوسطى تحت محل آيس كريم (صور)

في اكتشاف مذهل، عثر علماء آثار في مدينة جدانسك بشمال بولندا على ما يُعتقد أنه رفات فارس من العصور الوسطى تحت محل آيس كريم سابق.

وبحسب مجلة "بيبول"تم العثور على القبر في 8 يوليو الجاري تحت زاوية شارع مزدحم، ويُعتقد أن تاريخه يعود إلى القرن الثالث عشر أو الرابع عشر.

وكان القبر لرجل يبلغ طوله حوالي نحو متر و56 سنتمترًا، وكان عمره نحو 40 عامًا عند وفاته، وتميز قبره بوجود شاهد قبر من الحجر الجيري منحوت يدويًا يُظهر فارسًا يحمل درعًا، ما دفع الباحثين إلى التعرف عليه كفارس.

ومع ذلك، فإن شعار العائلة على الدرع قد تآكل مع مرور الوقت، ما يصعب تحديد من كان يخدم بالضبط.

ومن المحتمل أنه خدم فرسان التيوتونيين الذين حكموا جدانسك عام 1308، أو ربما إحدى الأسر الحاكمة مثل سلالة سوبيسلاو أو أسرة ألمانية.

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وتجري الحفريات شركة الآثار البولندية “أركيو سكان”، التي بدأت العمل في الموقع عام 2023 بعد بيع الأرض التي كان عليها محل الآيس كريم الشهير لمدة 60 عامًا لمطورين، وتشترط القوانين البولندية إجراء تقييمات أثرية قبل بدء أي بناء جديد.

وأظهر الموقع اكتشافات تاريخية مذهلة، منها بقايا كنيسة خشبية كبيرة، وأكثر من 200 موقع دفن، وستة شواهد قبور، ووصفت عضو فريق الآثار، سيلفيا كورزينسكا، هذه الاكتشافات بأنها "مذهلة"، ومن بين الأشياء المحفوظة للفارس أجزاء من حذائه الدرعي وسرواله.

ونُقلت رفات الفارس وشاهد قبره إلى متحف الآثار في جدانسك لإجراء المزيد من الدراسات، ويأمل الباحثون في معرفة المزيد عن هويته وأصوله، ومن المتوقع نشر نتائج البحث العام المقبل.