السودانيون يترقبون نقل ملكهم القديم "تهراقا" إلى موقعه الجديد
يستعد السودانيون، يوم السبت المقبل، لمشاهدة الملك التاريخي لبلادهم “تهراقا” وهو يتجول داخل المتحف القومي في العاصمة الخرطوم.
وتجري إدارة المتحف القومي السوداني، السبت، مراسم تحريك تمثال الملك “تهراقا” من موقعه القديم عند مدخل المتحف إلى موقع جديد داخل المتحف كجزء من أعمال تجديده المستمرة.
وتهراقا هو خامس ملوك السودان، ويعد من أبرز حكام مملكة كوش التي تعتبر إحدى أقدم الحضارات العالمية إلى جانب والده بعانخي.
وقال بيان صادر عن إدارة المتحف: "بعد مرور نحو ثلاثة آلاف عام على وفاته ستتاح للسودانيين السبت فرصة مشاهدة الملك التاريخي لبلادهم “تهراقا” وهو يتجول داخل المتحف القومي في العاصمة الخرطوم.
وامتدت فترة حكم تهراقا بين عامي 664- 690 قبل الميلاد، وخلال فترة حكمه بنيت العديد من آثار السودان الحالية من بينها مجموعة الأعمدة التي أقيمت في الساحة الكبيرة في معبد آمون العظيم بالكرنك.
وتأتي خطوة تحريك تمثال الملك “تهراقا” من موقعه القديم عند مدخل المتحف إلى موقع جديد ضمن خطة تطوير عامة لمتاحف السودان تنفذها الهيئة العامة للآثار والمتاحف بمشاركة “اليونسكو” وعدد من الوكالات الدولية وشركات القطاع الخاص.
ويطل المتحف القومي السوداني على شارع النيل بالعاصمة السودانية الخرطوم، قبالة التقاء النيلين الأزرق والأبيض عند منطقة المقرن، حيث تتوسط واجهته قاعة الصداقة وحدائق 6 نيسان أبريل الشهيرة.
وأغلق المتحف القومي السوداني الذي تجاوز عمره نصف قرن أمام الزوار ما يقارب العام ونصف العام لأغراض الصيانة والتأهيل بعد تدهور حالته، ما دفع هيئة الآثار القومية إلى اتخاذ قرار إغلاقه وتأهيله.
ويحتضن المتحف القومي السوداني معالم أثرية تاريخية بجميع فترات الحضارة السودانية تعود إلى ستينيات القرن الماضي، بدءاً من عصور ما قبل التاريخ الحجرية وحتى الفترة الإسلامية والمسيحية مروراً بالآثار النوبية.
ويعد من أكبر المتاحف في البلاد، حيث زاره عدد من الزعماء والقادة من مختلف أنحاء العالم.