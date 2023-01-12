السودانيون يترقبون نقل ملكهم القديم "تهراقا" إلى موقعه الجديد

يستعد السودانيون، يوم السبت المقبل، لمشاهدة الملك التاريخي لبلادهم “تهراقا” وهو يتجول داخل المتحف القومي في العاصمة الخرطوم.

وتجري إدارة المتحف القومي السوداني، السبت، مراسم تحريك تمثال الملك “تهراقا” من موقعه القديم عند مدخل المتحف إلى موقع جديد داخل المتحف كجزء من أعمال تجديده المستمرة.

وتهراقا هو خامس ملوك السودان، ويعد من أبرز حكام مملكة كوش التي تعتبر إحدى أقدم الحضارات العالمية إلى جانب والده بعانخي.

وقال بيان صادر عن إدارة المتحف: "بعد مرور نحو ثلاثة آلاف عام على وفاته ستتاح للسودانيين السبت فرصة مشاهدة الملك التاريخي لبلادهم “تهراقا” وهو يتجول داخل المتحف القومي في العاصمة الخرطوم.