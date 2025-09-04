لظروفه الصعبة.. مطالب بإنقاذ "العبقري الصغير" في مصر (فيديو)

وجه الفنان أحمد العوضي رسالة إلى الطفل المصري علي صالح، الذي أذهل الجميع مؤخرًا بقدرته على إجراء أعقد العمليات الحسابية في ثوانٍ، مؤكدا أنه يتشرف بلقائه ويسعده أن يقابله في أقرب فرصة باعتباره "بطلا عبقريا".

وقال العوضي عبر صفحته بموقع "فيسبوك": " أنا اللي أحب أشوفك يا بطل"، ردا على رغبة الطفل في مقابلته.

وخطف علي صالح الأنظار بقوة مؤخرا، حتى أصبح يُطلق عليه "العبقري الصغير" و"معجزة الحساب"، كما تصدر ترند "الآلة البشرية الحاسبة" مع تعاطف شديد مع ظروفه الشخصية كطفل موهوب، لكنه يعاني من ظروف اجتماعية قاسية.

ويقيم علي بمحافظة الإسماعيلية والتقط بعض أصحاب السيارات الفارهة موهبته، في إجراء عمليات ضرب وطرح وجمع وقسمة بأرقام ضخمة تقدر بالمئات والآلاف، عن طريق الصدفة.

وخطف منظره القلوب أثناء عمله بمهن بسيطة تساعد عائلته على مجابهة ظروف الحياة وغلاء الأسعار مثل مسح زجاج السيارات، وبيع ثمار الذرة المشوية والمناديل الورقية في إشارات المرور.

ويقيم علي مع أسرة مكونة من 6 أشقاء وأب قعيد نتيجة حادث قديم وأم بسيطة لا تعرف القراءة والكتابة، ورغم أنه مسجل رسميا بالصف السادس الابتدائي إلا أنه يذهب إلى المدرسة مرهقا للغاية بسبب الإجهاد البدني وقلة النوم، فيغالبه النعاس وهو على مقاعد الفصل.

يقول علي صالح إن "علاقته بالأرقام بدأت حين كان يساعد والدته في عمليات حسابية بسيطة، لكنه شعر أنها لعبة مشوقة فتوسع وتعمق فيها، علما بأن أصعب العمليات الحسابية تحدث داخل رأسه تلقائيا دون مجهود منه"، وفق قوله.

وتتصاعد المطالب في مصر بإنقاذ "العبقري الصغير" عبر تبنيه من جانب إحدى الجهات الرسمية أو رجال الأعمال أو المجتمع المدني، للحفاظ على موهبته المذهلة وتنميتها.