كايلي جينر ترد على مزاعم استخدام "أوزمبيك" لإنقاص وزنها

ردت كايلي جينر على الشائعات التي زعمت أنها استخدمت عقار "أوزمبيك" المخصص لمرضى السكري، لإنقاص وزنها بعد ولادة طفليها، مشيرة إلى أنها لم تعتمد على هذا العقار نهائيًّا.

وفي حديثها مع مجلة "فوغ" البريطانية، أوضحت كايلي جينر أنها عادت إلى وزنها السابق قبل الحمل دون استخدام أي نوع من الأدوية.

ووفقًا للمجلة، تساءلت كايلي جينر عن مدى إدراك الناس للتغييرات الجسدية التي مرّت بها بعد ولادة طفليها، مشيرة إلى أنها اكتسبت 27 كيلو غرامًا خلال الحملين، وعانت كثيرًا حتى تتمكن من فقدان الوزن الزائد بعد كل ولادة.

وتحدثت كايلي جينر عن الأمومة، وكيف أثرت على نظرتها إلى جسدها، إذ قالت إن طفيلها يحبانها دون شروط، وهذا الأمر ساعدها على تقبل نفسها وجسدها بشكل أكبر.

وذكرت كايلي أن شقيقتها الكبرى كورتني كارداشيان تطرقت لموضوع التعرض لضغوط عودة الأم إلى شكل جسمها السابق بعد الولادة، مؤكدة ضرورة اقتناع المرأة وتقبلها بالتغييرات الجسدية الجديدة عندما تصبح أمًّا.