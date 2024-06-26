الزلازل "ترعب" السوريين والمحطات تسجل هزات عدة يوميا

يعيش السوريون رعباً من الزلازل منذ حدوث "الزلزال الكبير"، في فبراير/شباط العام الماضي، الذي أدى إلى مقتل وتشريد الآلاف من الناس، وتسوية أحياء كاملة بالأرض شمالي حلب وإدلب وصولاً إلى تركيا.

وكل يوم، يعلن المركز الوطني للزلازل التابع لوزارة النفط والثروة المعدنية تسجيل عدة هزات خفيفة في سوريا، لكن مفعولها يكون قوياً عند السكان الذين يتتبعون التوقّعات والأخبار ويفكرون في طريقة لتلافي الخطر.

وبعد "الزلزال الكبير" العام الماضي، أدى الخوف إلى انتشار "متلازمة الشعور بالهزات" عند الكثير من الناس، خاصة الأطفال، إذ يشعر المصاب أن الأرض تهتز من دون أن يكون هناك زلزال، وغالباً ما يستيقظ المريض مرعوباً في الليل وهو يعتقد أن الأرض تهتز.

وعمد بعض الناس إلى اقتناء خيم صغيرة تتسع لأفراد العائلة لاستخدامها إذا اضطروا لمغادرة المنزل، وبعضهم الآخر وضع خططاً مسبقة لكيفية التصرف إذا حصلت الهزة بشكل مفاجىء.

ويتفق سكان الطوابق العليا على ضرورة الصعود إلى أسطح البنايات، بينما يفضل القريبون من الطابق الأرضي الخروج للشارع، أما سكان الطوابق المتوسطة فيبدون في حيرة، هل يصعدون أم ينزلون، خاصة في الأبنية العالية التي لا تترك للسكان وقتاً كافياً للتفكير.