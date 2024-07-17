فتحت هيئة المنافسة الإيطالية تحقيقًا يستهدف مجموعة "جورجيو أرماني" للمنتجات الفاخرة والفرع الإيطالي من "ديور"، للاشتباه في إهمالهما ظروف عمل المتعاقدين معهما من الباطن.

وأشارت هيئة المنافسة إلى أنّ عمليات تفتيش أُجريت الثلاثاء بدعم من وحدة مكافحة الاحتكار الخاصة والحرس المالي الإيطالي، في مقرّي "جورجيو أرماني" و"ديور إيطاليا".

ووفق وكالة "فرانس برس"، لفتت إلى أن "الشركتين ركّزتا على الجودة والحرفية"، مضيفةً "لإنتاج بعض السلع والإكسسوارات، يشتبه في أنهما استخدمتا ورش عمل ومصانع توظّف أشخاصًا يتقاضون رواتب غير عادلة".

وأضافت "إنّ هؤلاء الموظفين يعملون لساعات أطول من الحد الأقصى المسموح به قانونًا وفي ظل ظروف صحية وسلامة غير مناسبة، خلافًا لمعايير التميّز في التصنيع التي تفتخر بها الشركتان".

وتحقق هيئة المنافسة الإيطالية أيضًا في انتهاكات محتملة لقانون الاستهلاك مرتبطة بطريقة الترويج والبيع اعتمدتها بعض شركات مجموعتي "أرماني" وديور".

وأكدت مجموعة "أرماني" في بيان أن "الشركات المعنية ملتزمة تمامًا بالتعاون مع السلطات"، معتبرة أن "الادعاءات لا أساس لها من الصحة" وأن "التحقيق سيفضي إلى نتيجة إيجابية".