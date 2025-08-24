logo
لحظة عاطفية استثنائية.. لبنانية تغني لعريسها الأصم بلغة الإشارة (فيديو)

لبنانية تغني لعريسها الأصم بلغة الإشارة
إرم نيوز
24 أغسطس 2025، 7:23 م

في لفتة مزجت الفرح بالحب، غنّت لبنانية لعريسها الأصم بلغة الإشارة في حفل زفافهما الذي أقيم في إحدى المناطق اللبنانية، لتجسد لحظة استثنائية من التواصل العاطفي العميق.

الأغنية التي اختارتها العروس هي "أنا ما بدي تقلي كلام" للفنانة نانسي عجرم، بما تحمله  كلماتها من مدلولات تُعبّر عن مشاعر العروس، وتشكّل كذلك معاني رمزية.

تفاعل الحضور مع هذه اللحظة المؤثرة، فقد تمايلوا على وقع الأغنية، وانهمرت دموعهم تأثرًا بالمشهد الإنساني النادر.

الفيديو الذي نشرته صفحات لبنانية تلقى الإعجابات والتعليقات التي تمنّت للعروسين السعادة والتوفيق.

 

