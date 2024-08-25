اجتمعت أسرة المغني اللبناني الراحل جورج الراسي للمرة الأولى بعد وفاته، في الذكرى الثانية. وأعلنت الصلح بعد القطيعة بينهم بسبب الإرث.

وتداولت صفحات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير مقطع فيديو يُظهر الممثلة نادين الراسي وأشقاءها وهم يتعانقون ويتصالحون، ما لقي تفاعلا واسعا من الناشطين على مواقع التواصل.

وأحيت عائلة جورج الراسي الذكرى الثانية لوفاته بحضور العائلة والأصدقاء المقربين. وظهرت نادين وهي برفقة شقيقتها ساندرين، وشقيقها سباستيان.

فيديو يوثّق الصلح بين نادين الراسي وشقيقتها ساندرين في الذكرى الثانية لوفاة جورج الراسي ! #نادين_الراسي #ساندرين_الراسي #جورج_الراسي #مشاهير #مشاهير_العرب #شو_الخبرية Posted by ‎شو الخبرية‎ on Sunday, August 25, 2024

واختلف أفراد عائلة الراسي بسبب الإرث، إذ اتهمت الفنانة نادين الراسي شقيقتها ساندرين بالاعتداء عليها بالضرب المبرح، ما أصابها بجروح في جسدها ورأسها، كما اتهمتها وشقيقهما سباستيان بتعنيف والديهم.

من جانبها، أعربت ساندرين عن غضبها ونفيها لتصريحات شقيقتها نادين عن تعنيفها وشقيقها سباستيان لوالديهما وتحطيم سيارتيهما.

وأكدت ساندرين الراسي في تصريحات على التليفزيون اللبناني أنها ستلجأ إلى القضاء لمتابعة الموضوع، خاصة بعد التشهير باسمها واتهامها مع شقيقها بالقيام بأمور لا علم لهما بها.

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وأشارت إلى أن "نادين" كانت خائفة من تسريب تسجيلات صوتية لوالدها تحدث خلالها مع الإعلامية نضال الأحمدية حول المشكلات التي كانت بين الراحل جورج الراسي وبينها، خاصة أنه كان رافضا لفكرة إطلاق الديو الذي جمعهما.

وأضافت: "حاولت نادين حماية نفسها والانتقام من أهلي، وهذا ما دفعها إلى دعوتهم على الغداء وتوثيق تلك اللحظات، لتسليط الضوء على طريقة اهتمامها بهما، على الرغم من أنها تركتهما نحو 8 أشهر من دون السؤال عنهما، فيما ألصقت تهمة الاعتداء على سيارتيهما بشقيقي سباستيان".