شاب مغربي يرمي بنفسه من أعلى جسر ثالث أيام العيد

وحسب مقاطع فيديو تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الشاب قفز من أعلى القنطرة رغم المحاولات المتكررة لثنيه عن تنفيذ مخططه الانتحاري، إذ أصيب بجروح خطيرة عجّلت بوفاته على الفور وبالمكان عينه.

وأمرت النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء بفتح بحث قضائي لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة، فيما تم نقل الجثة إلى مستودع حفظ الجثامين قصد إخضاعها للمعاينة الطبية، أو التشريح الطبي إذا تطلب الأمر ذلك.

وأدت حادثة الانتحار إلى ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أنها تزامنت مع ثالث أيام عيد الأضحى بالبلاد.