فاجعة في الأردن.. حريق يلتهم 3 أشقاء وهم نيام

وبين قريبهم وفقا لوسائل إعلام محلية، بأن الأم حاولت فتح باب غرفة الشبان لإنقاذهم، بعدما رأت ألسنة النيران من أسفل باب الغرفة، إلا أن وهج النار أصابها بجروح خطيرة، ولم تتمكن من إنقاذ أولادها.

ونقلت الأم إلى المستشفى، حيث لا تزال تتلقى العلاج بعيداً عن عزاء أولادها.

وبحسب منشورات النعي، فقد اندلع الحريق في الغرفة، إثر تماس كهربائي بسبب شاحن الهاتف الخلوي.