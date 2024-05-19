فاجعة في الأردن.. حريق يلتهم 3 أشقاء وهم نيام
فجع الأردنيون بحادثة وفاة 3 أشقاء كانت التهمتهم النيران داخل منزلهم بالعاصمة الأردنية عمان.
ووفقا لأحد أقارب الأشقاء المتوفين، فقد كانوا خلدوا إلى النوم في غرفتهم كالمعتاد، لكن الكارثة وقعت عند الساعة الواحدة من فجر يوم الجمعة الماضي، حيث بدأت النار تشتعل في غرفتهم، ولم يستطيعوا الخروج.
وبين قريبهم وفقا لوسائل إعلام محلية، بأن الأم حاولت فتح باب غرفة الشبان لإنقاذهم، بعدما رأت ألسنة النيران من أسفل باب الغرفة، إلا أن وهج النار أصابها بجروح خطيرة، ولم تتمكن من إنقاذ أولادها.
ونقلت الأم إلى المستشفى، حيث لا تزال تتلقى العلاج بعيداً عن عزاء أولادها.
وبحسب منشورات النعي، فقد اندلع الحريق في الغرفة، إثر تماس كهربائي بسبب شاحن الهاتف الخلوي.
وكان عم الشبان قد حاول انقاذهم لكنه عجز عن فتح باب الشقة، فلجأ إلى خلع الشبك الحديدي المتواجد على نافذة غرفة الإخوة الثلاثة، لكنه لم يتمكن من الوصول إليهم.
وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادثة لمعرفة سبب الحريق، الذي أوصل كلا من "لؤي، ونادر، ويوسف" إلى المستشفى متوفين.