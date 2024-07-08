حسام حبيب يكشف كواليس حلاقة شيرين عبد الوهاب لشعرها

روى حسام حبيب للمرة الأولى أسرار وكواليس حلاقة طليقته شيرين عبد الوهاب لشعرها، في واقعة تصدرت آنذاك مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها كثيرون مؤشرًا على تدهور حالة الفنانة النفسية.

وأكد حسام أنه صُدم بما فعلته شيرين، وكاد يفقد وعيه، مشيرًا إلى أنها أقدمت على تلك الخطوة في ذروة أزمة عنيفة بينهما، حين كانا لا يزالان مرتبطين.

وقال الملحن والمطرب المصري في تصريح للصحافة المحلية "قسمًا بالله العظيم وهذه أول مرة أقول هذا الكلام، يوم حلاقة الشعر ده سابت البيت، وقالت لي مش عايزاك تكون ليك علاقة بشغلي، وأنا كدا كدا مليش علاقة بشغلها، قولتلها حاضر، وقعدت 15 يوما بعمل أغاني".

وأضاف "قابلتها وبسمعها الأغاني، وفي واحد صاحبي قاعد معانا في الاستوديو راحت معيطة عياط رهيب، وقالت لي أنت مش واخد بالك مني، أنت أناني ومركز في نفسك، قلت لها مش أنت اللي قلت لي ملكش دعوة بيا، قالت لي حتى لو قلت لك كدا أنت فين شغفك عليا؟

فقلت لها "الأغاني اللي أنا عملتها استفزتك فنيا يعني؟ هي زعقت شوية، بعدها دخلت أنام، وصحيت ملقتهاش في البيت، فضلت أدور عليها 3 أيام معرفش هي فين، لحد ما اكتشفت أنها قاعدة في أحد الفنادق عند حد مش هعرف أقول اسمه، ومع ذلك الشخص ده كلمني، وقالي تعال وصالحها".

وأكمل "روحت لها وأنا مضايق جدا بس قلت أروح ألم الموضوع وبعدين نتحاسب، والموضوع خلص، وبعدها واحدة صاحبتها قالت لي خد بالك من فلان مع أنه صاحبي، قولتلها ليه، قالت لي بيوقع بينك وبين شيرين، وهي بتقول كدا شيرين كانت داخلة من الغرفة، وقالت لي هو أنت جاي هنا تقرفنا، احنا قاعدين مبسوطين، قولتلها أنت بتتكلمي كدا ليه، قالت لي أنا أتكلم براحتي، وراحت شتماني شتيمة جامدة، وحدفتني بحاجة".

وختم قائلا "قالت لي طلقني يا كذا، قولتلها بصي خشي ألبسي، ويلا هنروح نطلق، قالت لي أنا مش هنزل أنا شيرين عبد الوهاب يا بابا، قولتلها أنا بكلم شيرين مراتي، وزعقت وصرخت وقالت مش هنزل، سبتها وطلعت أقعد بره، ودخلت الحمام افتكرت أنها دخلت تغير هدومها، لاقتها حلقت شعرها، وقسما بالله وقعت على رجلي في الأرض، وكان هيغمى عليا، وخرجت تقول للناس حسام حلقلي شعري."

وكانت شيرين عبد الوهاب تقدمت قبل يومين ببلاغ رسمي ضد طليقها الفنان حسام حبيب، تتهمه بالتعدي عليها بالضرب داخل الاستوديو الخاص بها في منطقة التجمع الخامس في القاهرة.

وكشفت مصادر أن مشادة كلامية نشبت بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب داخل الاستوديو الخاص بالأولى، في أثناء زيارة حبيب لها، تحول إلى شجار بالأيدي، ليضرب حسام شيرين بزجاجة على رأسها، ما أصابها بقطع في الرأس.

وجاء في تقرير الطب الشرعي، بعد الكشف الذي خضعت له شيرين، أنها مصابة بجرح قطعي بالرأس، بالإضافة إلى العديد من السحجات والكدمات في أماكن متفرقة بالجسد.

وأكد المستشار ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبد الوهاب في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أنه لا نية للتصالح أو التنازل عن الدعوى التي تقدمت شيرين بها ضد حسام حبيب، لافتًا أن هناك شهودًا عدة على واقعة الاعتداء، وسيُطْلَب سماع شهادتهم أمام المحكمة.