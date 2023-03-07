هندي ينتقم من زوجته "الخائنة" بطريقة غريبة

أحيانا تبدو الحقيقة أغرب من الخيال، خاصة في الأمور العاطفية، وهو ما أثبته هندي ابتكر طريقة غريبة للانتقام من زوجته الهاربة مع عشيقها.

وبدأت القصة عندما اكتشف "نيراج" أن زوجته "روبي" التي أنجب منها 4 أطفال، تخونه مع رجل آخر يدعى "موكيش"، ورغم محاولاته قطع علاقتهما، إلا أن روبي هربت مع عشيقها العام الماضي وتزوجته لاحقًا.

لجأ نيراج إلى كبار قريته في منطقة خاغاريا لعقد جلسة عرفية لحل المسألة، إلا أن موكيش وروبي رفضا.

القصة لم تنته هنا؛ فعندما هربت الزوجة من الهند، كان أمام الزوج إما انتظار عودتها وإما متابعة حياته، إلا أن نيراج وجد خيارا ثالثا.