أدت الأمطار الغزيرة إلى انهيارات صخرية في طريق نقيل سمارة الرئيسي بين محافظتي تعز وصنعاء، وتسبب بقطع الطريق بشكل تام.

وقالت مصادر محلية في منطقة كتاب القريبة من مكان الانهيار ل"إرم نيوز"، إن الانزلاقات جاءت بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

ووصفت المصادر حجم الكارثة بـ"الكبيرة"، بعد أن أغلقت الانهيارات الطريق بشكل تام، موضحة أنه يحتاج إلى ساعات لإعادة فتحه.

وأفادت بوجود سيول مع غياب أي معدات للدفاع المدني للقيام بأعمال الإزاحة.

#امطار غزيره تقطع الخط في نقيل #سماره Posted by ‎علي ناجي قعشه‎ on Sunday, August 25, 2024

وتتسبب الأمطار الغزيرة بوقوع انهيارات صخرية، نظرا إلى الطبيعة الجيولوجية الهشة للجبال القريبة من الطريق الرئيسي.

ويشهد عدد من المحافظات اليمنية، منذ أكثر من أسبوع، أمطارا غزيرة أدت إلى تدفق سيول جارفة تسببت بأضرار كبيرة في الممتلكات وخسائر في الأرواح.