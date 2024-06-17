وفاة البلوغر التونسية فرح بالقاضي يثير "صدمة" في صفوف متابعيها

أثارت الوفاة المفاجئة للبلوغرز التونسية فرح بالقاضي صدمة بين متابعيها، إذ إنها تُعد من أكثر المؤثرين على مواقع السوشيال ميديا في تونس، ولديها أكثر من مليون متابع على Instagram، وقد استفادت من متابعيها الكثر، في الترويج لعلامات تجارية معروفة مثل bazarbyfaf للأزياء وغيرها.

كما كانت فرح تتناول في منشوراتها، قضايا إنسانية عامة، وتهتم بقضايا المرأة، وغير ذلك مما يشغل بال الجمهور، وظهرت في الآونة الأخيرة في فيديوهات مؤثرة، عدّها المتابعون علامة على إحساسها بدنوّ أجلها.

وسبق لفرح أن تعرضت لموجة انتقادات كبيرة، بسبب نشرها فيديو على انستغرام، أعلنت فيه تعاطفها مع "الضحايا" الإسرائيليين، بعد عملية طوفان الأقصى، ولكنها سارعت بعد نشر الفيديو بفترة، إلى الاعتذار والظهور بفيديو جديد تتعاطف به مع فلسطين.

كما حاولت فرح تحسين صورتها، عبر نشر فيديو عن الإبادة الجماعية التي تجري في قطاع غزة، تظهر فيه القوات الإسرائيلية وهي تقصف شمال ووسط القطاع وصولاً إلى مدينة رفح على الحدود المصرية.