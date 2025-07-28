بحضور سيدة لبنان الأولى.. مشاهير في وداع زياد الرحباني (فيديو)

شهدت جنازة الفنان اللبناني الراحل زياد الرحباني حضور عدد من الشخصيات العامة والمشاهير الذين حرصوا على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الراحل أثناء خروج النعش إلى مثواه الأخير.

وحرصت سيدة لبنان الأولى نعمت عون، زوجة الرئيس اللبناني جوزيف عون، على تقديم واجب العزاء لفيروز، فيما كانت الفنانة كارمن لبس أول الواصلين إلى صالون الكنيسة حيث انهارت ودخلت في نوبة من البكاء بمجرد رؤيتها النعش الذي يحمل بداخله شريك مشوارها الفني الذي جمعتها به في السابق قصة ارتباط عاطفي شهيرة.

كما شهدت الجنازة كذلك حضور السيدة راندا بري، حرم رئيس مجلس النواب نبيه بري، وأيضا الفنانتين جوليا بطرس وهبة طوجي.

ومن بين الحضور أيضا السيدة هدى حداد، شقيقة فيروز، وأبناء عمومة زياد وهم أسامه ومروان وجاد وغدي الرحباني، فضلا عن شقيقة زياد الرحباني السيدة ريما.

وكانت الفنانة اللبنانية الكبيرة، فيروز، شاركت، اليوم الاثنين، في مراسم تشييع نجلها الراحل، زياد الرحباني، في ظهور علني نادر.

وشاهد حشد كبير من المشاركين في التشييع، أمام كنيسة "سيدة الرقاد" في بكفيا، بمحافظة جبل لبنان، النجمة الكبيرة وهي تنزل من السيارة وتصعد درج الكنيسة برفقة ابنتها ريما.

ودخلت فيروز، 90 عاماً، الكنيسة، ووقفت أمام جثمان نجلها، قبل أن تجلس أمامه، بانتظار باقي مراسم التشييع.

وبدت فيروز بصحة جيدة على عكس ما أشيع عن تدهور صحتها بعد سماعها نبأ وفاة نجلها زياد الرحباني، أمس الأول السبت، عن 69 عاماً.

وبجانب كونه ابنها، لحن زياد لوالدته عدداً كبيراً من الأغاني الشهيرة في تاريخها الغنائي الذي يحظى بمكانة واهتمام، كبيرين في العالم العربي.