تحذيرات من تضاعف عدد مصابي الزهايمر في إسبانيا

حذر رئيس الاتحاد الإسباني لمرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى، ماريلو ألماجرو، من أن عدد الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر في إسبانيا قد يتضاعف ثلاث مرات بحلول 2050 ليصل إلى 3.6 مليون شخص متأثرين بهذا المرض، وفقاً لما ذكر موقع "إنفوباي" الإخباري.

وبحسب الموقع، وجه رئيس الاتحاد هذا التحذير خلال حفل استقبال المشاركين في المؤتمر الوطني العاشر لمرض الزهايمر، الذي افتتحته الملكة صوفيا، معربا عن أسفه لغياب التعداد الرسمي لمرضى الزهايمر في إسبانيا.