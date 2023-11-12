تحذيرات من تضاعف عدد مصابي الزهايمر في إسبانيا
حذر رئيس الاتحاد الإسباني لمرض الزهايمر وأنواع الخرف الأخرى، ماريلو ألماجرو، من أن عدد الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر في إسبانيا قد يتضاعف ثلاث مرات بحلول 2050 ليصل إلى 3.6 مليون شخص متأثرين بهذا المرض، وفقاً لما ذكر موقع "إنفوباي" الإخباري.
وبحسب الموقع، وجه رئيس الاتحاد هذا التحذير خلال حفل استقبال المشاركين في المؤتمر الوطني العاشر لمرض الزهايمر، الذي افتتحته الملكة صوفيا، معربا عن أسفه لغياب التعداد الرسمي لمرضى الزهايمر في إسبانيا.
ودعا ألماجرو إلى "تنفيذ نوع من الأدوات التي تسمح بالحصول على رقم محدث بالكامل للحالات التي تحدث في إسبانيا لمعرفة تطور المرض"، موضحا أن "إسبانيا تسجل ما بين 100 ألف إلى 200 ألف تشخيص كل عام".
ولفت "إنفوباي" إلى "إمكانية الحصول على عقارين في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، حيث سيكونان الدواء الأول الذي سيسمح بمهاجمة المرض وليس الأعراض لإبطائه".
المصدر: موقع "إنفوباي" الإخباري