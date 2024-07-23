كشفت السعودية، اليوم الثلاثاء، عن ولادة أربعة أشبال من الفهد الصياد الذي انقرض تماماً في الجزيرة العربية منذ عقود، عبر خطة إكثار ناجحة انتهت بولادة ذكر وثلاث إناث من الحيوان.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، الفهود الأربعة مع والدتهم، وقد تم إطلاق اسم "ثواب" على الذكر بينها، فيما حملت الإناث الثلاثة أسماء: حياة، فهدة، كشماء.

وقال مركز الحياة الفطرية، في توضيح حول طريقة الإكثار للحيوان المنقرض، إن "الولادات تمت من الفهود المكاثرة بالأسر في مرافق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، وسلالات هذه الفهود هي الأقرب جينياً للفهود المنقرضة في شبه الجزيرة العربية".

وأوضح المركز الحكومي أن "الفهد الصياد منقرض في شبه الجزيرة العربية، وهناك أعداد من سلالات الفهد الصياد في نطاق توزيعه الجغرافي، وهناك أعداد أخرى من هذه السلالات في برامج الإكثار العالمية، ويوجد لدى المركز نواة من أفراد الفهد التي اُسْتُهْدِفَت والأقرب جينياً من النوع المنقرض في برامج الإكثار وإعادة التوطين".

ويقول القائمون على برنامج إكثار الفهد الصياد في السعودية، إن الاكتشافات الأخيرة لمومياوات الفهود في شمال المملكة التي تعود إلى آلاف السنين، تبين أن شبه الجزيرة العربية موطن أصلي للفهود.

وستشهد الفترة القادمة، تأسيس مرافق الإكثار والتوحيش لمواليد الفهد الصياد، وتحديد المناطق المحمية المناسبة؛ وبالتالي تأسيس مجموعة متكاثرة ذاتيًا ومستدامة، بدلا من الاقتصار على إكثارها في الأسر.