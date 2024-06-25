منهم عمرو دياب.. محمد صلاح يطلق تحديًا مع نجوم الفن‎

أطلق لاعب كرة القدم محمد صلاح كابتن منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي تحديا مع نجوم الفن، عمرو دياب، ومحمد رمضان، وأحمد سعد.

وينص التحدي، الذي أطلقة اللاعب المصري، على أن ينشر كل شخص ممن أشار إليهم في تحديه صورة بلباس البحر دون وضع فلتر.

ونشر صلاح صورة عبر حسابه الشخصي على "انستغرام" يقف خلالها أمام حمام سباحة كبير، وعلق عليها كاتبا بالإنجليزية: "تحدي صورة الصيف بدون فلتر"، وأشار لكل من النجم عمرو دياب ومحمد رمضان وأحمد سعد ولاعب الزمالك عبد الله السعيد.

من جانبه، قبل الفنان محمد رمضان التحدي الذي أطلقة محمد صلاح، إذ نشر صورة له وسط مجموعة من العاملين، وهو يرتدي شورت رياضيا فقط ويظهر عضلاته عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل وعلق عليه بالقول: "مفيش أحسن من العمال الأبطال الشقيانين أشاركك معاهم التحدي يا أبو صلاح".

كما حرص النجم أحمد سعد على قبول التحدي، وقام بنشر صورة على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، استعرض فيها جسده الرياضي، وعلق عليها قائلأ: "تم قبول التحدي محمد صلاح.. بدون فلتر".

ولاقى تحدي محمد صلاح رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، إذ دخل عدد كبير من النشطاء، وقاموا بمشاركة صورهم بلباس البحر، معلنين قبولهم التحدي.

ويأتي تحدي محمد صلاح بعدما تصدر اسمه محركات البحث بعد تصريح الفنانة كنده علوش عن عرض اللاعب الدولي عليها المساعدة في علاجها في لندن، بعد أن علم بإصابتها بالسرطان.