عروس تُثير الجدل بدعوة عشاقها السابقين لحفل زفافها

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، جلس جميع عشاق العروس في حفل الزفاف سويًا على طاولة واحدة والتي تم وضع لافتة مكتوب عليها "Table Of Ex-Boyfriends" بما يعني "طاولة الأصدقاء السابقين".

وتسبب تصرف العروس الجريء في مزيد من الجدل، خاصة بعدما تمت مشاركة مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وحصد مشاهدات وصلت لأكثر من 2.9 مليون مشاهدة.