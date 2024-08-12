حسم أحمد السبكي منتج فيلم "الملحد" المزمع طرحه الشهر الجاري، الجدل حول منعه من العرض بعد تعليق غامض لمخرج العمل محمد العدل.

ونفى السبكي صدور قرار بمنع الفيلم، مؤكدًا أن العمل حصل على جميع التراخيص اللازمة لعرضه من الجهات الرقابية، ولا يوجد أي منع نهائيًّا.

وأضاف المنتج المصري في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن كل ما هنالك أن الفيلم تم تأجيل عرضه لمدة أسبوعين لاستكمال عمليات المونتاج والمكساج، بعدما كان مقررًا طرحه في الـ14 من أغسطس الجاري.

ونفى ما نشرته تقارير صحفية حول منع الفيلم "إلى أجل غير مسمى".

ومع تزايد الدعوات بمنع عرض الفيلم المصري الذي يحمل عنوانًا مثيرًا للجدل، سبق أن أكد منتج الفيلم في حديث لـ"إرم نيوز"، أن فيلمه لا يتناول موضوع الدين بشكل سلبي، فيما حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري جلسة الـ24 من أغسطس الحالي لنظر وقف وسحب تراخيص الفيلم.

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وعلّق المخرج محمد العدل على صفحته بموقع "فيسبوك" قائلًا: "المنع مش حل"، لتتوالى التعليقات المستنكرة والداعمة، ومنها تعليق للإعلامية والمنتجة السينمائية إسعاد يونس قالت فيه إن الفيلم حاصل على ترخيص رقابة في زمن الرقابة فيه متشددة أصلًا، مشيرة إلى أن المنع يؤسس لمنهج غاية في الخطورة، على حد تعبيرها.

والجدير بالذكر، يواجه الفيلم موجة من الهجوم، واسعة النطاق، بمجرد طرح البرومو الخاص به وسط سلسلة من الجدل والأزمات كان آخرها تقدم السيناريست المصري نادر سيف الدين ببلاغ رسمي ضد المنتج أحمد السبكي والكاتب إبراهيم عيسى، والمخرج ماندو العدل يتهمهم فيه بالاستيلاء والتعدي على حقوق ملكيته الفكرية للفيلم.