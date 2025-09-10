انقطاع شامل جديد للكهرباء في كوبا.. ماذا يحدث؟

تعاني كوبا من انقطاع شامل جديد للكهرباء، اليوم الأربعاء، هو الخامس في غضون أقل من عام بالجزيرة الواقعة في بحر الكاريبي، والتي تعاني أزمة مالية، على ما ذكرته وزارة الطاقة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن وزارة الطاقة قولها عبر "إكس": "سجل انقطاع تام للنظام الكهربائي قد يكون مرتبطًا بالتوقف المباغت" في مصنع أنتونيو غيتيراس الحراري، وهو الأكبر في البلاد.

وفي مارس/آذار الماضي، شهدت كوبا انقطاعًا جديدًا للتيار الكهربائي بسبب انهيار نظام الكهرباء الوطني، بحسب ما أعلنته وزارة الطاقة والمناجم.

وقالت الوزارة على "إكس"، إنه في نحو الساعة 20,15 (00,15 بتوقيت غرينتش)، تسبب عطل في خسارة كبيرة في التوليد غرب كوبا، وبانهيار نظام الكهرباء الوطني".

وبسبب نظام إنتاج الكهرباء القديم، شهدت الجزيرة البالغ عدد سكانها 9,7 ملايين نسمة 3 انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي خلال الربع الأخير من العام 2024، استمر اثنان منها أيامًا عدة.

