كشفت وزارة الصحة الكويتية، عن إحالة 7 أطباء للتحقيق، وإغلاق 6 منشآت صحية أهلية؛ بسبب مخالفات تتعلق بتصوير مرضى في إعلانات طبية مخالفة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن وزير الصحة، أحمد العوضي، أصدر قرارات تقضي بإحالة 7 أطباء للتحقيق، وإغلاق 6 منشآت صحية أهلية، وإحالتهم جميعاً إلى جهاز المسؤولية الطبية.

وأوضحت أن القرارات صدرت ضد الأطباء والمنشآت؛ لمخالفة ضوابط تنظيم الإعلانات الطبية في القطاع الصحي الأهلي.

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وتفرض تلك الضوابط إظهار الحد الأدنى من جسم المريض بشكل لا يخدش الحياء، ولا يخل بالآداب العامة، ويسمح للمتابع بتلقي المعلومة الطبية وتحقيق الفائدة، من دون المبالغة بعرض جسد المريض أو أجزاء منه.

كما تضمنت المخالفات التي رصدتها فرق رقابة تابعة للوزارة، نشر صور تتنافى مع أخلاقيات وقواعد وأصول مهنة الطب.

ولم تتضح هويات الأطباء والمنشآت المخالفة التي رصدتها فرق الرقابة الطبية، وما إذا كان فيها أطباء معروفون في مواقع التواصل الاجتماعي التي يلجأ إليها كثير من الأطباء للترويج لأنفسهم وعياداتهم ومراكزهم الطبية.