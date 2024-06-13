منصات سورية توظف كوادر من "الكومبارس" لحصد المتابعين والأموال

كشف تنافس منصات "السوشال ميديا" في سوريا، عن أساليب الغش التي يتبعها أصحاب برامج الاختبارات الاجتماعية والمسابقات والكاميرا الخفية وغيرها، ممن يوظفون كادرًا من الكومبارس لتمثيل القصة، بحيث تبدو حقيقية، لقاء أجر بخس، بهدف جذب المتابعين وتحقيق الأرباح.

وكانت البداية عندما ظهر صانع المحتوى السوري "محمد ماجيك" في لقاء مع برنامج "كيوبودكاست"، اتهم خلاله معظم منصات السوشال ميديا السورية بسرقة أفكاره وتقديمها بشكل "تمثيلي" لا أساس له من الصحة.

وتحدث ماجيك، عن منصات معينة دون تسميتها، تقوم بفبركة القصص عن طريق التمثيل، وتقديمها للمتابعين على أنها مشاهد واقعية من الشارع، وعدَّ ذلك بأنه نوع من الغش والاستخفاف بعقول الناس.

وخلال الفترة الأخيرة، صار الجمهور السوري ينفر من أطقم التمثيل والتصوير الخاصة بتلك المنصات، عندما تقابله في الشارع، بعدما فقد الثقة بأعمالها، وصار من الواضح أن القضية تتعلق بهاجس الحصول على المتابعات والأموال فقط.

واستنادًا، إلى خبرة الجمهور السوري بأساليب الدراما والتمثيل في المسلسلات، لم تنطلِ عليه أساليب غش صفحات السوشال ميديا، التي كانت واضحة في غياب حرفية التصوير أو تصنّع الممثلين، الذين يتم تقديمهم كعابرين صدفةً في الشارع.

استغلال ممثلي الدراما

وتعمد بعض مواقع السوشال ميديا، إلى الاتفاق مع أحد الممثلين المعروفين، على سؤال الناس في الشارع، عن رأيهم به، حيث يكون الممثل يستمع إلى الآراء بالقرب من الأشخاص المستفتين دون أن ينتبهوا.

وكان الغش في هذا النوع من البرامج، هو تقديم فريق الكومبارس، كمواطنين عابرين، مع أنهم جزء من كادر منصة السوشال ميديا. وكثيرًا ما تقوم المنصة بتطوير المشهد ليأخذ شكل الكاميرا الخفية والمقلب المعد للممثل الحقيقي.

واستطاع الناس بدقة الملاحظة، ومع تكرار التجربة، كشف ثغرات الفيديوهات التي تقدمها تلك الصفحات، فتوقفوا عن متابعتها، كما امتنعوا عن الرد على فرق التصوير التي توقفهم في الشارع.