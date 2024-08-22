لقي عريس شاب مصرعه إثر حادث مروع بمحافظة أسوان، أقصى جنوبي مصر، خلال توزيع دعوات حفل زفافه.

ووقع الحادث المروري الأليم مساء أمس الأربعاء على جسر مدينة "إدفو"، إذ كان العريس يستقل دراجة نارية "موتورسيكل" بصحبة أحد أصدقائه، ليصطدم بدراجة أخرى، ما أدى إلى مصرعه هو وصديقه، فيما نُقل قائد الدراجة الأخرى إلى المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية للجهات الأمنية أن العريس يدعى عمرو عبد الناصر حسين، ويبلغ من العمر 21 عامًا، وأن الحادث وقع عند التقاء نهاية الجسر بالطريق الزراعي أمام قرية "الشيخ مصطفى".

وأثارت الحادثة ضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعرب كثيرون عن تعاطفهم مع الأسرة التي تحول عرسها إلى مأتم وزفافها إلى جنازة.