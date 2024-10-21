جامعة المنصورة تدخل موسوعة غينيس باكتشاف حفرية "توتسيتس"

حقق مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة إنجازاً عالمياً بدخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما اكتشف أصغر حفرية لحوت قديم من العائلة الملكية البحرية، وتعود الحفرية التي أُطلق عليها اسم "توتسيتس" إلى 41 مليون سنة، وتمت تسميتها تكريماً للملك توت عنخ آمون.

وكشف الدكتور هشام سلام، رئيس قسم الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، أن الحفرية تم اكتشافها في عام 2018، وبعد إجراء الفحوصات والأبحاث العلمية، تبيّن أنها لحوت صغير من سلالة الحيتان الملكية.

وفي تصريحات لـ"القاهرة 24", أضاف الدكتور هشام أن تسمية الحفرية "توتسيتس" تأتي في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وهو ما يمثل إنجازاً، خاصة أن معظم الحفريات تحمل أسماء علمية أجنبية.

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وأشار الدكتور هشام سلام إلى أن الاكتشاف حظي باهتمام عالمي واسع، ونال العديد من الجوائز.

وبعد تقديم الوثائق اللازمة لموسوعة غينيس، استغرق الأمر عاماً ونصفاً للحصول على الرقم القياسي، ما يُعد إضافة كبيرة لسجل إنجازات المركز.

وأكد أن مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، الأول من نوعه في مصر، يواصل تحقيق إنجازات بفضل الدعم المستمر من الجامعة، مشدداً على أن الهدف الرئيسي هو تعزيز مكانة مصر كبلد يمتلك تاريخاً طبيعياً عريقاً يمتد لملايين السنين.