بطول مترين ونصف.. إعداد خُبزة ضخمة تكفي لـ 200 شخص في السعودية (صور)

وشهد إعداد الخبزة حضوراً من بعض المهتمين وعشاق التراث، بجانب مسؤولين من المحافظة، بينما أشرفت بلدية قلوة على الفعالية.

وبعد نحو ست ساعات من العمل، تناول الحضور قطعاً من الخبزة العملاقة، بينما التقط البعض صوراً تذكارية معها.

وتتميز "المقنا" بطريقة خبزها؛ فبعد إعداد العجين، يتم وضع الخبزة على لوح حجري مكشوف يكتسب حرارته من الحطب المشتعل على جوانبه، ومن ثم يوضع الجمر فوق الخبزة بشكل مباشر أو بواسطة سطح معدني فاصل.