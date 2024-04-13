بطول مترين ونصف.. إعداد خُبزة ضخمة تكفي لـ 200 شخص في السعودية (صور)
أعدّ خباز في السعودية قطعة خبز فريدة تكفي لنحو 200 شخص، مستلهماً طريقة تراثية بالتزامن مع احتفالات شعبية بعيد الفطر، في محافظة قلوة التابعة لمنطقة الباحة غربي المملكة.
وتشتهر منطقة الباحة بخبز "المقنا" الذي يتم إعداده بطريقة فريدة، لكن قطعة الخبز الجديدة التي أعدها الشيف والمهندس حسن أحمد تعدّ الأكبر على الإطلاق، إذ يبلغ وزنها 38 كيلو غراماً، بطول 2,5 متر، وعرض نصف متر.
وشهد إعداد الخبزة حضوراً من بعض المهتمين وعشاق التراث، بجانب مسؤولين من المحافظة، بينما أشرفت بلدية قلوة على الفعالية.
وبعد نحو ست ساعات من العمل، تناول الحضور قطعاً من الخبزة العملاقة، بينما التقط البعض صوراً تذكارية معها.
وتتميز "المقنا" بطريقة خبزها؛ فبعد إعداد العجين، يتم وضع الخبزة على لوح حجري مكشوف يكتسب حرارته من الحطب المشتعل على جوانبه، ومن ثم يوضع الجمر فوق الخبزة بشكل مباشر أو بواسطة سطح معدني فاصل.
ويُعد خبز "المقنا" من قمح مزروع في منطقة الباحة، كما يضاف له بعض الحبوب المستخلصة من نباتات موسمية تظهر مع زراعة القمح، مثل السنوت والسنفاء.
وتتميز حقول القمح في الباحة، ذات الطبيعة الجبلية والمناخ المعتدل وغزير الأمطار، بكونها تمتد عبر مدرجات جبلية تشكلت بطرق هندسية تعمل على حفظ المياه وتوزيعها من مدرج لآخر.