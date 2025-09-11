مصر.. تفاصيل صادمة في جريمة قتل الأطفال الستة

كشفت تحقيقات قضية مقتل الأطفال الستة ووالدهم في قرية دلجا بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا عن تفاصيل صادمة، عقب اعتراف زوجة الأب الثانية بتسميم أفراد الأسرة من خلال الخبز.

وفي اعترافاتها، أوضحت المتهمة أنها قامت بعجن الخبز وتقسيمه إلى أربع أرغفة، ثم أدخلته إلى الفرن وأخرجته قبل أن يكتمل نضجه، لتضع بصمتها فيه باستخدام إبهام يدها اليمنى.

وبعدها سكبت كميات صغيرة من سائل سام مأخوذ من علبة مبيد حشري على مواضع البصمة في الأرغفة، وأعادتها إلى الفرن لاستكمال التسوية.

وأكدت أنها وضعت الخبز المسموم على جوال أبيض للتمييز، بينما جهّزت خبزًا آخر غير ملوث لوالدي زوجها، وضعته في كيس بلاستيكي أسود، وأرسلته إليهما في الوقت ذاته، في محاولة لإبعاد الشبهة عنها.

وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات في جلسة عاجلة، موجّهة إليها تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لأطفال زوجها الستة ووالدهم، إضافة إلى الشروع في قتل الزوجة الأولى.

وأسفرت التحقيقات عن أن الدافع وراء الجريمة كان انتقاميًا من الزوجة الأولى، التي أعادها الزوج إلى عصمته؛ ما دفع المتهمة إلى ارتكاب الجريمة بدافع الغيرة والانتقام.